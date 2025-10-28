WeWayWWY چیست

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products: WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics. WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more. WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics. WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions. The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022. Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

منبع WeWay (WWY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WeWay (USD)

ارزش WeWay (WWY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WeWay (WWY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WeWay را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WeWay را بررسی کنید!

WWY به ارزهای محلی

توکنومیکس WeWay (WWY)

درک، توکنومیکس WeWay (WWY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WWY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WeWay (WWY) امروز WeWay (WWY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WWY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WWY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WWY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WeWay چقدر است؟ ارزش بازار WWY برابر است با $ 106.87K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WWY چقدر است؟ عرضه در گردش WWY برابر است با 6.82B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WWY چقدر بوده است؟ WWY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.080202 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WWY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WWY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WWY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WWY برابر است با -- USD . آیا WWY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WWY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WWY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WeWay (WWY)