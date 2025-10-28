WestTech Security TokenWST چیست

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WestTech Security Token (WST) امروز WestTech Security Token (WST) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WST به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WST نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WST نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WestTech Security Token چقدر است؟ ارزش بازار WST برابر است با $ 6.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WST چقدر است؟ عرضه در گردش WST برابر است با 22.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WST چقدر بوده است؟ WST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.085558 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WST چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WST برابر است با -- USD . آیا WST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WST مراجعه کنید.

