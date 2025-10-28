WachAIWACH چیست

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع WachAI (WACH) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WachAI (USD)

ارزش WachAI (WACH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WachAI (WACH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WachAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WachAI را بررسی کنید!

WACH به ارزهای محلی

توکنومیکس WachAI (WACH)

درک، توکنومیکس WachAI (WACH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WACH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WachAI (WACH) امروز WachAI (WACH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WACH به واحد USD برابر است با 0.00345883 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WACH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00345883 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WACH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WachAI چقدر است؟ ارزش بازار WACH برابر است با $ 1.82M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WACH چقدر است؟ عرضه در گردش WACH برابر است با 530.82M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WACH چقدر بوده است؟ WACH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0086231 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WACH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WACH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WACH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WACH برابر است با -- USD . آیا WACH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WACH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WACH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WachAI (WACH)