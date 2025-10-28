قیمت لحظه‌ ای WachAI امروز برابر است با 0.00345883 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WACH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WACH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای WachAI امروز برابر است با 0.00345883 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WACH به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WACH را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره WACH

اطلاعات قیمت WACH

وب‌سایت رسمی WACH

توکنومیکس WACH

پیش‌بینی قیمت WACH

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو WachAI

قیمت WachAI (WACH)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WACH به USD:

$0.00345883
$0.00345883$0.00345883
+68.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای WachAI (WACH)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:18:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت WachAI (WACH) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00178097
$ 0.00178097$ 0.00178097
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00373657
$ 0.00373657$ 0.00373657
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00178097
$ 0.00178097$ 0.00178097

$ 0.00373657
$ 0.00373657$ 0.00373657

$ 0.0086231
$ 0.0086231$ 0.0086231

$ 0
$ 0$ 0

-1.38%

+69.00%

+178.27%

+178.27%

قیمت لحظه‌ ای WachAI (WACH) برابر است با $0.00345883. در 24 ساعت گذشته، WACH در بازه قیمتی حداقل $ 0.00178097 تا حداکثر $ 0.00373657 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WACH برابر با $ 0.0086231 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WACH در یک ساعت گذشته -1.38%، در 24 ساعت گذشته +69.00% و در 7 روز گذشته +178.27% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار WachAI (WACH)

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

530.82M
530.82M 530.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی WachAI برابر است با $ 1.82M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WACH برابر است با 530.82M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.43M است.

تاریخچه قیمت WachAI (WACH) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت WachAI به USD به میزان $ +0.00141215 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت WachAI به USD به میزان $ +0.0038405177 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت WachAI به USD به میزان $ +0.0003877421 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت WachAI به USD به میزان $ -0.000452889994428424 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00141215+69.00%
30 روز$ +0.0038405177+111.04%
60 روز$ +0.0003877421+11.21%
90 روز$ -0.000452889994428424-11.57%

WachAIWACH چیست

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع WachAI (WACH)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WachAI (USD)

ارزش WachAI (WACH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WachAI (WACH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WachAI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WachAI را بررسی کنید!

WACH به ارزهای محلی

توکنومیکس WachAI (WACH)

درک، توکنومیکس WachAI (WACH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WACH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WachAI (WACH)

امروز WachAI (WACH) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WACH به واحد USD برابر است با 0.00345883 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WACH نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WACH نسبت به USD برابر است با $ 0.00345883. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار WachAI چقدر است؟
ارزش بازار WACH برابر است با $ 1.82M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WACH چقدر است؟
عرضه در گردش WACH برابر است با 530.82M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WACH چقدر بوده است؟
WACH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0086231 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WACH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WACH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات WACH چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WACH برابر است با -- USD.
آیا WACH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WACH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WACH مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:18:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WachAI (WACH)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,845.11
$113,845.11$113,845.11

-0.97%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,093.68
$4,093.68$4,093.68

-1.89%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05548
$0.05548$0.05548

-0.41%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.26
$200.26$200.26

+0.07%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3341
$4.3341$4.3341

-16.42%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,093.68
$4,093.68$4,093.68

-1.89%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,845.11
$113,845.11$113,845.11

-0.97%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.26
$200.26$200.26

+0.07%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6291
$2.6291$2.6291

-1.20%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,138.22
$1,138.22$1,138.22

-0.47%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001110
$0.001110$0.001110

+85.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1666
$0.1666$0.1666

+233.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04406
$0.04406$0.04406

+120.30%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03700
$0.03700$0.03700

+98.71%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01880
$0.01880$0.01880

+88.00%