VIVA's new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We're bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most. At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

درک، توکنومیکس VIVA (VIVA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VIVA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VIVA (VIVA) امروز VIVA (VIVA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VIVA به واحد USD برابر است با 0.00509049 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VIVA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00509049 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VIVA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VIVA چقدر است؟ ارزش بازار VIVA برابر است با $ 5.09M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VIVA چقدر است؟ عرضه در گردش VIVA برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VIVA چقدر بوده است؟ VIVA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01138801 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VIVA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VIVA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00199132 USD رسید. حجم معاملات VIVA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VIVA برابر است با -- USD . آیا VIVA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VIVA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VIVA مراجعه کنید.

