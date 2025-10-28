VelarVELAR چیست

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

پیش‌ بینی قیمت Velar (USD)

ارزش Velar (VELAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Velar (VELAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Velar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Velar را بررسی کنید!

VELAR به ارزهای محلی

توکنومیکس Velar (VELAR)

درک، توکنومیکس Velar (VELAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VELAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Velar (VELAR) امروز Velar (VELAR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VELAR به واحد USD برابر است با 0.00110904 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VELAR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00110904 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VELAR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Velar چقدر است؟ ارزش بازار VELAR برابر است با $ 392.89K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VELAR چقدر است؟ عرضه در گردش VELAR برابر است با 354.26M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VELAR چقدر بوده است؟ VELAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.380312 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VELAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VELAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VELAR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VELAR برابر است با -- USD . آیا VELAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VELAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VELAR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Velar (VELAR)