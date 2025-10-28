ValyrVALYR چیست

Valyr is a Web3 tokenization infrastructure platform that bridges off-chain digital services like SaaS, APIs, and microservices with on-chain ecosystems. It enables developers to tokenize, verify, and monetize digital assets directly on the blockchain, creating new revenue streams and enhancing discoverability. Valyr empowers both traditional web services and on-chain projects to interact seamlessly, fostering interoperability and innovation across the decentralized economy. It's designed for developers, startups, and protocols aiming to bring real-world utility into the Web3 space.

پیش‌ بینی قیمت Valyr (USD)

ارزش Valyr (VALYR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Valyr (VALYR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Valyr را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Valyr را بررسی کنید!

VALYR به ارزهای محلی

توکنومیکس Valyr (VALYR)

درک، توکنومیکس Valyr (VALYR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VALYR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Valyr (VALYR) امروز Valyr (VALYR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VALYR به واحد USD برابر است با 0.00002155 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VALYR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00002155 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VALYR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Valyr چقدر است؟ ارزش بازار VALYR برابر است با $ 18.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VALYR چقدر است؟ عرضه در گردش VALYR برابر است با 850.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VALYR چقدر بوده است؟ VALYR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02134732 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VALYR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VALYR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00002043 USD رسید. حجم معاملات VALYR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VALYR برابر است با -- USD . آیا VALYR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VALYR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VALYR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Valyr (VALYR)