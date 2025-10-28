ValentineVALENTINE چیست

ntroducing Valentine ($VALENTINE) — the ultimate ERC meme token inspired by Elon Musk's visionary AI world. $VALENTINE is Grok's new male companion, a charming and witty digital character with heart and humor. Together, Grok and Valentine represent the next era of AI-powered connection and meme culture on the blockchain. Just like true love, $VALENTINE comes with 0 tax, liquidity burned, and a fully renounced contract — making it as fair and decentralized as it gets. No tricks, no traps, just vibes and viral potential. Whether you're a fan of Elon, Grok, or just looking for the next meme token to sweep crypto off its feet, $VALENTINE is your perfect match. Hold it, share it, and let the blockchain romance begin

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Valentine (VALENTINE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Valentine (USD)

ارزش Valentine (VALENTINE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Valentine (VALENTINE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Valentine را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Valentine را بررسی کنید!

VALENTINE به ارزهای محلی

توکنومیکس Valentine (VALENTINE)

درک، توکنومیکس Valentine (VALENTINE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VALENTINE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Valentine (VALENTINE) امروز Valentine (VALENTINE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VALENTINE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VALENTINE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VALENTINE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Valentine چقدر است؟ ارزش بازار VALENTINE برابر است با $ 60.33K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VALENTINE چقدر است؟ عرضه در گردش VALENTINE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VALENTINE چقدر بوده است؟ VALENTINE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00451876 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VALENTINE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VALENTINE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VALENTINE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VALENTINE برابر است با -- USD . آیا VALENTINE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VALENTINE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VALENTINE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Valentine (VALENTINE)