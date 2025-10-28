USDZUSDZ چیست

Yield-bearing stable LP Token for ZO Perpetuals Market

پیش‌ بینی قیمت USDZ (USD)

USDZ به ارزهای محلی

توکنومیکس USDZ (USDZ)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USDZ (USDZ) امروز USDZ (USDZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USDZ به واحد USD برابر است با 0.828566 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USDZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.828566 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USDZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار USDZ چقدر است؟ ارزش بازار USDZ برابر است با $ 248.59K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USDZ چقدر است؟ عرضه در گردش USDZ برابر است با 300.00K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDZ چقدر بوده است؟ USDZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.16 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USDZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USDZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.428493 USD رسید. حجم معاملات USDZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDZ برابر است با -- USD . آیا USDZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USDZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDZ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به USDZ (USDZ)