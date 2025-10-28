قیمت لحظه‌ ای US Nerite Dollar امروز برابر است با 0.995688 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USND به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USND را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای US Nerite Dollar امروز برابر است با 0.995688 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USND به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USND را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره USND

اطلاعات قیمت USND

وب‌سایت رسمی USND

توکنومیکس USND

پیش‌بینی قیمت USND

لوگو US Nerite Dollar

قیمت US Nerite Dollar (USND)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 USND به USD:

$0.995688
-0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای US Nerite Dollar (USND)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:16:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت US Nerite Dollar (USND) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.990764
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.003
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.990764
$ 1.003
$ 1.61
$ 0.938246
-0.02%

-0.33%

-0.02%

-0.02%

قیمت لحظه‌ ای US Nerite Dollar (USND) برابر است با $0.995688. در 24 ساعت گذشته، USND در بازه قیمتی حداقل $ 0.990764 تا حداکثر $ 1.003 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USND برابر با $ 1.61 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.938246 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USND در یک ساعت گذشته -0.02%، در 24 ساعت گذشته -0.33% و در 7 روز گذشته -0.02% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار US Nerite Dollar (USND)

$ 2.42M
--
$ 2.42M
2.43M
2,430,936.061245754
ارزش بازار فعلی US Nerite Dollar برابر است با $ 2.42M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USND برابر است با 2.43M، و عرضه کل آن 2430936.061245754 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.42M است.

تاریخچه قیمت US Nerite Dollar (USND) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت US Nerite Dollar به USD به میزان $ -0.0033080436394201 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت US Nerite Dollar به USD به میزان $ -0.0056680535 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت US Nerite Dollar به USD به میزان $ -0.0013031564 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت US Nerite Dollar به USD به میزان $ -0.0099170932790577 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0033080436394201-0.33%
30 روز$ -0.0056680535-0.56%
60 روز$ -0.0013031564-0.13%
90 روز$ -0.0099170932790577-0.98%

US Nerite DollarUSND چیست

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع US Nerite Dollar (USND)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت US Nerite Dollar (USD)

ارزش US Nerite Dollar (USND) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از US Nerite Dollar (USND) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت US Nerite Dollar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت US Nerite Dollar را بررسی کنید!

USND به ارزهای محلی

توکنومیکس US Nerite Dollar (USND)

درک، توکنومیکس US Nerite Dollar (USND) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USND بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره US Nerite Dollar (USND)

امروز US Nerite Dollar (USND) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USND به واحد USD برابر است با 0.995688 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USND نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USND نسبت به USD برابر است با $ 0.995688. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار US Nerite Dollar چقدر است؟
ارزش بازار USND برابر است با $ 2.42M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USND چقدر است؟
عرضه در گردش USND برابر است با 2.43M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USND چقدر بوده است؟
USND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.61 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.938246 USD رسید.
حجم معاملات USND چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USND برابر است با -- USD.
آیا USND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USND مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به US Nerite Dollar (USND)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

