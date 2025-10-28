US Nerite DollarUSND چیست

USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives. USND is a Streamable and Redeemable stablecoin pegged to $1.00 issued by the Nerite protocol, a friendly fork of Liquity on Arbitrum. It allows users to borrow against ETH, wstETH, rETH, tBTC, plus some LRTs and Defi tokens. Borrowers can choose their own interest rates when creating a Collateralized Debt Position (CDP) on Nerite. USND is natively yield bearing when deposited in the Stability Pools (SPs). Yield is earned through borrowing fees (75% of fees paid by borrowers goes to the stability pool USND stablecoin depositors), liquidations, and inflationary incentives.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع US Nerite Dollar (USND) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت US Nerite Dollar (USD)

ارزش US Nerite Dollar (USND) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از US Nerite Dollar (USND) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت US Nerite Dollar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت US Nerite Dollar را بررسی کنید!

USND به ارزهای محلی

توکنومیکس US Nerite Dollar (USND)

درک، توکنومیکس US Nerite Dollar (USND) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USND بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره US Nerite Dollar (USND) امروز US Nerite Dollar (USND) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USND به واحد USD برابر است با 0.995688 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USND نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.995688 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USND نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار US Nerite Dollar چقدر است؟ ارزش بازار USND برابر است با $ 2.42M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USND چقدر است؟ عرضه در گردش USND برابر است با 2.43M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USND چقدر بوده است؟ USND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.61 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.938246 USD رسید. حجم معاملات USND چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USND برابر است با -- USD . آیا USND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USND مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به US Nerite Dollar (USND)