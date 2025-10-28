قیمت لحظه‌ ای Uranus DEX امروز برابر است با 0.00228232 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت URA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت URA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Uranus DEX امروز برابر است با 0.00228232 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت URA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت URA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Uranus DEX (URA)

قیمت لحظه‌ ای 1 URA به USD:

$0.00228232
$0.00228232
+24.60%1D
نمودار قیمت لحظه ای Uranus DEX (URA)
اطلاعات قیمت Uranus DEX (URA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00165948
$ 0.00165948
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00262891
$ 0.00262891
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00165948
$ 0.00165948

$ 0.00262891
$ 0.00262891

$ 0.00970236
$ 0.00970236

$ 0
$ 0

+0.89%

+24.63%

+14.67%

+14.67%

قیمت لحظه‌ ای Uranus DEX (URA) برابر است با $0.00228232. در 24 ساعت گذشته، URA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00165948 تا حداکثر $ 0.00262891 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته URA برابر با $ 0.00970236 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، URA در یک ساعت گذشته +0.89%، در 24 ساعت گذشته +24.63% و در 7 روز گذشته +14.67% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Uranus DEX (URA)

$ 2.28M
$ 2.28M

--
--

$ 2.28M
$ 2.28M

999.91M
999.91M

999,906,434.214559
999,906,434.214559

ارزش بازار فعلی Uranus DEX برابر است با $ 2.28M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش URA برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999906434.214559 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.28M است.

تاریخچه قیمت Uranus DEX (URA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Uranus DEX به USD به میزان $ +0.00045097 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Uranus DEX به USD به میزان $ -0.0005741068 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Uranus DEX به USD به میزان $ +0.0047168339 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Uranus DEX به USD به میزان $ +0.0020868331749239311 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00045097+24.63%
30 روز$ -0.0005741068-25.15%
60 روز$ +0.0047168339+206.67%
90 روز$ +0.0020868331749239311+1,067.51%

Uranus DEXURA چیست

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Uranus DEX (URA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Uranus DEX (USD)

ارزش Uranus DEX (URA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Uranus DEX (URA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Uranus DEX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Uranus DEX را بررسی کنید!

URA به ارزهای محلی

توکنومیکس Uranus DEX (URA)

درک، توکنومیکس Uranus DEX (URA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده URA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Uranus DEX (URA)

امروز Uranus DEX (URA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای URA به واحد USD برابر است با 0.00228232 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی URA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی URA نسبت به USD برابر است با $ 0.00228232. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Uranus DEX چقدر است؟
ارزش بازار URA برابر است با $ 2.28M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش URA چقدر است؟
عرضه در گردش URA برابر است با 999.91M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت URA چقدر بوده است؟
URA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00970236 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت URA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
URA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات URA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای URA برابر است با -- USD.
آیا URA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد URA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت URA مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

