TuffTUFF چیست

TUFF is a meme-driven cryptocurrency on the Solana blockchain, created for fun, community, and culture. Branding itself as the “Hardest Coin on Chain,” TUFF stands out with bold energy and an unbreakable attitude. Born unrugged and built different, TUFF brings meme culture to life with strength, humor, and a thriving community that’s here to go the distance. we're aiming to provide new system of fun with minigames onchain in the future TUFF is a meme-driven cryptocurrency on the Solana blockchain, created for fun, community, and culture. Branding itself as the “Hardest Coin on Chain,” TUFF stands out with bold energy and an unbreakable attitude. Born unrugged and built different, TUFF brings meme culture to life with strength, humor, and a thriving community that’s here to go the distance. we're aiming to provide new system of fun with minigames onchain in the future

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Tuff (TUFF) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Tuff (USD)

ارزش Tuff (TUFF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tuff (TUFF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tuff را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tuff را بررسی کنید!

TUFF به ارزهای محلی

توکنومیکس Tuff (TUFF)

درک، توکنومیکس Tuff (TUFF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TUFF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tuff (TUFF) امروز Tuff (TUFF) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TUFF به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TUFF نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TUFF نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tuff چقدر است؟ ارزش بازار TUFF برابر است با $ 42.24K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TUFF چقدر است؟ عرضه در گردش TUFF برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TUFF چقدر بوده است؟ TUFF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00226927 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TUFF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TUFF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TUFF چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TUFF برابر است با -- USD . آیا TUFF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TUFF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TUFF مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tuff (TUFF)