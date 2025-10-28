قیمت لحظه‌ ای Transfidelity امروز برابر است با 0.429715 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FIDEL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FIDEL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Transfidelity امروز برابر است با 0.429715 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FIDEL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FIDEL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Transfidelity (FIDEL)

قیمت لحظه‌ ای 1 FIDEL به USD:

$0.429715
-4.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Transfidelity (FIDEL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:14:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Transfidelity (FIDEL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.425061
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.458534
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.425061
$ 0.458534
$ 0.8633
$ 0.391559
+0.53%

-4.64%

-7.45%

-7.45%

قیمت لحظه‌ ای Transfidelity (FIDEL) برابر است با $0.429715. در 24 ساعت گذشته، FIDEL در بازه قیمتی حداقل $ 0.425061 تا حداکثر $ 0.458534 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FIDEL برابر با $ 0.8633 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.391559 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FIDEL در یک ساعت گذشته +0.53%، در 24 ساعت گذشته -4.64% و در 7 روز گذشته -7.45% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Transfidelity (FIDEL)

$ 429.77K
--
$ 429.77K
1.00M
1,000,000.0
ارزش بازار فعلی Transfidelity برابر است با $ 429.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FIDEL برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 429.77K است.

تاریخچه قیمت Transfidelity (FIDEL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Transfidelity به USD به میزان $ -0.0209536038584783 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Transfidelity به USD به میزان $ -0.1237864530 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Transfidelity به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Transfidelity به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0209536038584783-4.64%
30 روز$ -0.1237864530-28.80%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

TransfidelityFIDEL چیست

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Transfidelity (FIDEL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Transfidelity (USD)

ارزش Transfidelity (FIDEL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Transfidelity (FIDEL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Transfidelity را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Transfidelity را بررسی کنید!

FIDEL به ارزهای محلی

توکنومیکس Transfidelity (FIDEL)

درک، توکنومیکس Transfidelity (FIDEL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FIDEL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Transfidelity (FIDEL)

امروز Transfidelity (FIDEL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FIDEL به واحد USD برابر است با 0.429715 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FIDEL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FIDEL نسبت به USD برابر است با $ 0.429715. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Transfidelity چقدر است؟
ارزش بازار FIDEL برابر است با $ 429.77K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FIDEL چقدر است؟
عرضه در گردش FIDEL برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FIDEL چقدر بوده است؟
FIDEL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.8633 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FIDEL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FIDEL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.391559 USD رسید.
حجم معاملات FIDEL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FIDEL برابر است با -- USD.
آیا FIDEL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FIDEL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FIDEL مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Transfidelity (FIDEL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

