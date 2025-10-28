TransfidelityFIDEL چیست

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates. Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia. Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We're trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

منبع Transfidelity (FIDEL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Transfidelity (USD)

ارزش Transfidelity (FIDEL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Transfidelity (FIDEL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Transfidelity را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Transfidelity را بررسی کنید!

FIDEL به ارزهای محلی

توکنومیکس Transfidelity (FIDEL)

درک، توکنومیکس Transfidelity (FIDEL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FIDEL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Transfidelity (FIDEL) امروز Transfidelity (FIDEL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FIDEL به واحد USD برابر است با 0.429715 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FIDEL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.429715 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FIDEL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Transfidelity چقدر است؟ ارزش بازار FIDEL برابر است با $ 429.77K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FIDEL چقدر است؟ عرضه در گردش FIDEL برابر است با 1.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FIDEL چقدر بوده است؟ FIDEL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.8633 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FIDEL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FIDEL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.391559 USD رسید. حجم معاملات FIDEL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FIDEL برابر است با -- USD . آیا FIDEL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FIDEL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FIDEL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Transfidelity (FIDEL)