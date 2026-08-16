قیمت امروز Tradetomato

قیمت لحظه‌ ای Tradetomato (TTM) در حال حاضر برابر با $ 0.00226139 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TTM به USD برابر با $ 0.00226139 برای هر TTM می‌ باشد.

توکن Tradetomato در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 340,777 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 127.41M TTM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TTM در بازه‌ ای بین $ 0.00226127 (حداقل) و $ 0.00226179 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03404319 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TTM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.14 رسیده است.

اطلاعات بازار Tradetomato (TTM)

ارزش بازار $ 340.78K$ 340.78K $ 340.78K حجم (24 ساعته) $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M سرمایه در گردش 127.41M 127.41M 127.41M عرضه کل 996,200,000.0 996,200,000.0 996,200,000.0

ارزش بازار فعلی Tradetomato برابر است با $ 340.78K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.14. عرضه در گردش TTM برابر است با 127.41M، و عرضه کل آن 996200000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.26M است.