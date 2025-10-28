TRADESMANTRADIE چیست

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick. TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make. Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place. The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

پیش‌ بینی قیمت TRADESMAN (USD)

ارزش TRADESMAN (TRADIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TRADESMAN (TRADIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TRADESMAN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TRADESMAN را بررسی کنید!

TRADIE به ارزهای محلی

توکنومیکس TRADESMAN (TRADIE)

درک، توکنومیکس TRADESMAN (TRADIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRADIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TRADESMAN (TRADIE) امروز TRADESMAN (TRADIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRADIE به واحد USD برابر است با 0.00020752 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRADIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00020752 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRADIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TRADESMAN چقدر است؟ ارزش بازار TRADIE برابر است با $ 226.52K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRADIE چقدر است؟ عرضه در گردش TRADIE برابر است با 1.10B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRADIE چقدر بوده است؟ TRADIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00025547 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRADIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRADIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009049 USD رسید. حجم معاملات TRADIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRADIE برابر است با -- USD . آیا TRADIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRADIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRADIE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TRADESMAN (TRADIE)