قیمت لحظه‌ ای TRADESMAN امروز برابر است با 0.00020752 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRADIE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRADIE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای TRADESMAN امروز برابر است با 0.00020752 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRADIE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRADIE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TRADIE

اطلاعات قیمت TRADIE

وایت‌ پیپر TRADIE

وب‌سایت رسمی TRADIE

توکنومیکس TRADIE

پیش‌بینی قیمت TRADIE

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو TRADESMAN

قیمت TRADESMAN (TRADIE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TRADIE به USD:

$0.00020746
$0.00020746$0.00020746
-6.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای TRADESMAN (TRADIE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TRADESMAN (TRADIE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00018471
$ 0.00018471$ 0.00018471
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00022142
$ 0.00022142$ 0.00022142
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00018471
$ 0.00018471$ 0.00018471

$ 0.00022142
$ 0.00022142$ 0.00022142

$ 0.00025547
$ 0.00025547$ 0.00025547

$ 0.00009049
$ 0.00009049$ 0.00009049

-0.61%

-5.75%

+115.25%

+115.25%

قیمت لحظه‌ ای TRADESMAN (TRADIE) برابر است با $0.00020752. در 24 ساعت گذشته، TRADIE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00018471 تا حداکثر $ 0.00022142 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TRADIE برابر با $ 0.00025547 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00009049 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TRADIE در یک ساعت گذشته -0.61%، در 24 ساعت گذشته -5.75% و در 7 روز گذشته +115.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TRADESMAN (TRADIE)

$ 226.52K
$ 226.52K$ 226.52K

--
----

$ 226.52K
$ 226.52K$ 226.52K

1.10B
1.10B 1.10B

1,095,219,270.259721
1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

ارزش بازار فعلی TRADESMAN برابر است با $ 226.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRADIE برابر است با 1.10B، و عرضه کل آن 1095219270.259721 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 226.52K است.

تاریخچه قیمت TRADESMAN (TRADIE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت TRADESMAN به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت TRADESMAN به USD به میزان $ +0.0000238404 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت TRADESMAN به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت TRADESMAN به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-5.75%
30 روز$ +0.0000238404+11.49%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

TRADESMANTRADIE چیست

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.

TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.

Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.

The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت TRADESMAN (USD)

ارزش TRADESMAN (TRADIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TRADESMAN (TRADIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TRADESMAN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TRADESMAN را بررسی کنید!

TRADIE به ارزهای محلی

توکنومیکس TRADESMAN (TRADIE)

درک، توکنومیکس TRADESMAN (TRADIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRADIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TRADESMAN (TRADIE)

امروز TRADESMAN (TRADIE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TRADIE به واحد USD برابر است با 0.00020752 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TRADIE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TRADIE نسبت به USD برابر است با $ 0.00020752. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TRADESMAN چقدر است؟
ارزش بازار TRADIE برابر است با $ 226.52K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TRADIE چقدر است؟
عرضه در گردش TRADIE برابر است با 1.10B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRADIE چقدر بوده است؟
TRADIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00025547 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TRADIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TRADIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009049 USD رسید.
حجم معاملات TRADIE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRADIE برابر است با -- USD.
آیا TRADIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TRADIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRADIE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TRADESMAN (TRADIE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.01
$113,800.01$113,800.01

-1.01%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.56
$4,082.56$4,082.56

-2.16%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05043
$0.05043$0.05043

-9.47%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.41%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3470
$4.3470$4.3470

-16.17%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,082.56
$4,082.56$4,082.56

-2.16%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.01
$113,800.01$113,800.01

-1.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.41%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6210
$2.6210$2.6210

-1.51%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.07
$1,126.07$1,126.07

-1.53%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000002889
$0.0000000000000002889$0.0000000000000002889

+2,550.45%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1650
$0.1650$0.1650

+230.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04405
$0.04405$0.04405

+120.25%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000204
$0.0000000000204$0.0000000000204

+100.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01844
$0.01844$0.01844

+84.40%