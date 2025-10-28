TNCTECHIE چیست

Techs Network Coin (Techie) is a BEP-20 utility token powering the Techs Network Platform — a decentralized, knowledge-sharing ecosystem designed for IT professionals and organizations. The platform offers live technical help, communities, jobs, training, events, profile-based scoring, and project collaboration tools. Techie enables seamless in-platform transactions, incentivizes contributions, and facilitates access to premium services. It also plays a central role in governance, licensing, and platform expansion. With limited supply and high utility demand, Techie aims to bridge the gap between IT engagement and digital finance.

پیش‌ بینی قیمت TNC (USD)

ارزش TNC (TECHIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TNC (TECHIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TNC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TNC را بررسی کنید!

TECHIE به ارزهای محلی

توکنومیکس TNC (TECHIE)

درک، توکنومیکس TNC (TECHIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TECHIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TNC (TECHIE) امروز TNC (TECHIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TECHIE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TECHIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TECHIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TNC چقدر است؟ ارزش بازار TECHIE برابر است با $ 9.56K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TECHIE چقدر است؟ عرضه در گردش TECHIE برابر است با 73.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TECHIE چقدر بوده است؟ TECHIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00348034 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TECHIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TECHIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TECHIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TECHIE برابر است با -- USD . آیا TECHIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TECHIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TECHIE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TNC (TECHIE)