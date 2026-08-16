قیمت امروز The Eagle

قیمت لحظه‌ ای The Eagle (EAGLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EAGLE به USD برابر با $ 0 برای هر EAGLE می‌ باشد.

توکن The Eagle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,549.15 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.77M EAGLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EAGLE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00620845 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EAGLE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Eagle (EAGLE)

ارزش بازار $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K سرمایه در گردش 999.77M 999.77M 999.77M عرضه کل 999,767,361.261087 999,767,361.261087 999,767,361.261087

ارزش بازار فعلی The Eagle برابر است با $ 10.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EAGLE برابر است با 999.77M، و عرضه کل آن 999767361.261087 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.55K است.