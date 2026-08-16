قیمت امروز syrupUSDG

قیمت لحظه‌ ای syrupUSDG (SYRUPUSDG) در حال حاضر برابر با $ 1.008 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SYRUPUSDG به USD برابر با $ 1.008 برای هر SYRUPUSDG می‌ باشد.

توکن syrupUSDG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 113,963,508 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 113.10M SYRUPUSDG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SYRUPUSDG در بازه‌ ای بین $ 1.006 (حداقل) و $ 1.008 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.05 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.001 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SYRUPUSDG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.47K رسیده است.

اطلاعات بازار syrupUSDG (SYRUPUSDG)

ارزش بازار $ 113.96M$ 113.96M $ 113.96M حجم (24 ساعته) $ 19.47K$ 19.47K $ 19.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 113.96M$ 113.96M $ 113.96M سرمایه در گردش 113.10M 113.10M 113.10M عرضه کل 113,103,509.243506 113,103,509.243506 113,103,509.243506

ارزش بازار فعلی syrupUSDG برابر است با $ 113.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.47K. عرضه در گردش SYRUPUSDG برابر است با 113.10M، و عرضه کل آن 113103509.243506 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 113.96M است.