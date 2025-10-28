SuperGrokSUPERGROK چیست

SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk's influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI's Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI "Companions." These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token's connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.

منبع SuperGrok (SUPERGROK) وب سایت رسمی

SUPERGROK به ارزهای محلی

توکنومیکس SuperGrok (SUPERGROK)

درک، توکنومیکس SuperGrok (SUPERGROK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUPERGROK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SuperGrok (SUPERGROK) امروز SuperGrok (SUPERGROK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUPERGROK به واحد USD برابر است با 0.00008353 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUPERGROK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00008353 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUPERGROK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SuperGrok چقدر است؟ ارزش بازار SUPERGROK برابر است با $ 83.46K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUPERGROK چقدر است؟ عرضه در گردش SUPERGROK برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUPERGROK چقدر بوده است؟ SUPERGROK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00501917 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUPERGROK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUPERGROK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005728 USD رسید. حجم معاملات SUPERGROK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUPERGROK برابر است با -- USD . آیا SUPERGROK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUPERGROK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUPERGROK مراجعه کنید.

