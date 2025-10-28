SULLYSULLY چیست

SULLY is a catcoin designed to address several relevant verticals in the crypto ecosystem: Sully uses AI (Animal Intelligence) Sully is a RWA (Real World Animal) Sully is DeFi-nitely a cat (DeFi) The SULLY community is focused on uplifting creators, building connections, and promoting education in the SULLY telegram. The SULLY token is used to support artists, tip community members, and fund contests. Join the SULLY telegram to interact with the community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس SULLY (SULLY)

درک، توکنومیکس SULLY (SULLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SULLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SULLY (SULLY) امروز SULLY (SULLY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SULLY به واحد USD برابر است با 0.0002322 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SULLY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0002322 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SULLY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SULLY چقدر است؟ ارزش بازار SULLY برابر است با $ 196.72K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SULLY چقدر است؟ عرضه در گردش SULLY برابر است با 849.84M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SULLY چقدر بوده است؟ SULLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00134211 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SULLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SULLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0001552 USD رسید. حجم معاملات SULLY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SULLY برابر است با -- USD . آیا SULLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SULLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SULLY مراجعه کنید.

