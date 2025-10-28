Stable CoinSBC چیست

Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.

درک، توکنومیکس Stable Coin (SBC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SBC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stable Coin (SBC) امروز Stable Coin (SBC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SBC به واحد USD برابر است با 0.999865 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SBC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999865 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SBC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Stable Coin چقدر است؟ ارزش بازار SBC برابر است با $ 2.57M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SBC چقدر است؟ عرضه در گردش SBC برابر است با 2.57M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SBC چقدر بوده است؟ SBC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.005 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SBC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SBC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.997994 USD رسید. حجم معاملات SBC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SBC برابر است با -- USD . آیا SBC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SBC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SBC مراجعه کنید.

