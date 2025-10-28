SquillSQUILL چیست

$SQUILL governs $OPEN, an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance. Included protocols should be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control. Vote-lock SQUILL to earn fees and a voice in shaping the OPEN index: constituents, weights, and beyond.

ارزش Squill (SQUILL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Squill (SQUILL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Squill را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس Squill (SQUILL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SQUILL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Squill (SQUILL) امروز Squill (SQUILL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SQUILL به واحد USD برابر است با 0.12624 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SQUILL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.12624 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SQUILL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Squill چقدر است؟ ارزش بازار SQUILL برابر است با $ 445.48K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SQUILL چقدر است؟ عرضه در گردش SQUILL برابر است با 3.54M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SQUILL چقدر بوده است؟ SQUILL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.523435 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SQUILL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SQUILL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.069945 USD رسید. حجم معاملات SQUILL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SQUILL برابر است با -- USD . آیا SQUILL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SQUILL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SQUILL مراجعه کنید.

