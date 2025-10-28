قیمت لحظه‌ ای Spacebucks امروز برابر است با 0.00047951 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SBX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SBX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Spacebucks امروز برابر است با 0.00047951 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SBX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SBX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SBX

اطلاعات قیمت SBX

وب‌سایت رسمی SBX

توکنومیکس SBX

پیش‌بینی قیمت SBX

قیمت Spacebucks (SBX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SBX به USD:

$0.00048029
$0.00048029$0.00048029
-3.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Spacebucks (SBX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Spacebucks (SBX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00047589
$ 0.00047589$ 0.00047589
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00050638
$ 0.00050638$ 0.00050638
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00047589
$ 0.00047589$ 0.00047589

$ 0.00050638
$ 0.00050638$ 0.00050638

$ 0.00324161
$ 0.00324161$ 0.00324161

$ 0.0001394
$ 0.0001394$ 0.0001394

+0.76%

-4.04%

-8.33%

-8.33%

قیمت لحظه‌ ای Spacebucks (SBX) برابر است با $0.00047951. در 24 ساعت گذشته، SBX در بازه قیمتی حداقل $ 0.00047589 تا حداکثر $ 0.00050638 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SBX برابر با $ 0.00324161 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0001394 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SBX در یک ساعت گذشته +0.76%، در 24 ساعت گذشته -4.04% و در 7 روز گذشته -8.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Spacebucks (SBX)

$ 476.06K
$ 476.06K$ 476.06K

--
----

$ 476.06K
$ 476.06K$ 476.06K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Spacebucks برابر است با $ 476.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SBX برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 476.06K است.

تاریخچه قیمت Spacebucks (SBX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Spacebucks به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Spacebucks به USD به میزان $ -0.0001349543 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Spacebucks به USD به میزان $ -0.0001979256 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Spacebucks به USD به میزان $ -0.0002488616710970457 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-4.04%
30 روز$ -0.0001349543-28.14%
60 روز$ -0.0001979256-41.27%
90 روز$ -0.0002488616710970457-34.16%

SpacebucksSBX چیست

Spacebucks is one of the first tokens (CATs) on the chia platform. Spacebucks is also one of the leading tokens on chia. The project self-claims to have 0 value and no roadmap. Even with this there have been a number of community members who are wanting to build value on top of the token (including NFTs, a potential DAO, etc). All of the project creators are fully anon, there was no ICO and all coins were distributed via a faucet.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Spacebucks (SBX)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Spacebucks (USD)

ارزش Spacebucks (SBX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Spacebucks (SBX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Spacebucks را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Spacebucks را بررسی کنید!

SBX به ارزهای محلی

توکنومیکس Spacebucks (SBX)

درک، توکنومیکس Spacebucks (SBX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SBX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Spacebucks (SBX)

امروز Spacebucks (SBX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SBX به واحد USD برابر است با 0.00047951 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SBX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SBX نسبت به USD برابر است با $ 0.00047951. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Spacebucks چقدر است؟
ارزش بازار SBX برابر است با $ 476.06K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SBX چقدر است؟
عرضه در گردش SBX برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SBX چقدر بوده است؟
SBX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00324161 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SBX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SBX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0001394 USD رسید.
حجم معاملات SBX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SBX برابر است با -- USD.
آیا SBX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SBX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SBX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:10:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Spacebucks (SBX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

