Solana CatSOLCAT چیست

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc. You can just do things (on solana) SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc. You can just do things (on solana)

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Solana Cat (SOLCAT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Solana Cat (USD)

ارزش Solana Cat (SOLCAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Solana Cat (SOLCAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Solana Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Solana Cat را بررسی کنید!

SOLCAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Solana Cat (SOLCAT)

درک، توکنومیکس Solana Cat (SOLCAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOLCAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Solana Cat (SOLCAT) امروز Solana Cat (SOLCAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SOLCAT به واحد USD برابر است با 0.00003484 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SOLCAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003484 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SOLCAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Solana Cat چقدر است؟ ارزش بازار SOLCAT برابر است با $ 34.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SOLCAT چقدر است؟ عرضه در گردش SOLCAT برابر است با 996.41M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOLCAT چقدر بوده است؟ SOLCAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00030327 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SOLCAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SOLCAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00002479 USD رسید. حجم معاملات SOLCAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOLCAT برابر است با -- USD . آیا SOLCAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SOLCAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOLCAT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Solana Cat (SOLCAT)