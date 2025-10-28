قیمت لحظه‌ ای Solana Cat امروز برابر است با 0.00003484 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOLCAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOLCAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Solana Cat امروز برابر است با 0.00003484 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SOLCAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SOLCAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Solana Cat (SOLCAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00003085
$ 0.00003085$ 0.00003085
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00003565
$ 0.00003565$ 0.00003565
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00003085
$ 0.00003085$ 0.00003085

$ 0.00003565
$ 0.00003565$ 0.00003565

$ 0.00030327
$ 0.00030327$ 0.00030327

$ 0.00002479
$ 0.00002479$ 0.00002479

-0.24%

-1.63%

-25.33%

-25.33%

قیمت لحظه‌ ای Solana Cat (SOLCAT) برابر است با $0.00003484. در 24 ساعت گذشته، SOLCAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00003085 تا حداکثر $ 0.00003565 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SOLCAT برابر با $ 0.00030327 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00002479 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SOLCAT در یک ساعت گذشته -0.24%، در 24 ساعت گذشته -1.63% و در 7 روز گذشته -25.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Solana Cat (SOLCAT)

$ 34.60K
$ 34.60K$ 34.60K

--
----

$ 34.60K
$ 34.60K$ 34.60K

996.41M
996.41M 996.41M

996,411,938.454613
996,411,938.454613 996,411,938.454613

ارزش بازار فعلی Solana Cat برابر است با $ 34.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLCAT برابر است با 996.41M، و عرضه کل آن 996411938.454613 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.60K است.

تاریخچه قیمت Solana Cat (SOLCAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Solana Cat به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Solana Cat به USD به میزان $ -0.0000207424 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Solana Cat به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Solana Cat به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.63%
30 روز$ -0.0000207424-59.53%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Solana CatSOLCAT چیست

SOLCAT was created when a png file was found hidden in a github linked on the Solana.com website, and then tokenized on Pump.Fun to create a fresh and unique memecoin for the trenches to enjoy! Also in addition to being a cute, simple meme that it is easy for anyone to grasp, because of Solcat’s unique origin we are focused on bringing attention to building on Solana, whether that is via coding, community building, etc.

You can just do things (on solana)

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Solana Cat (SOLCAT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Solana Cat (USD)

ارزش Solana Cat (SOLCAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Solana Cat (SOLCAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Solana Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Solana Cat را بررسی کنید!

SOLCAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Solana Cat (SOLCAT)

درک، توکنومیکس Solana Cat (SOLCAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SOLCAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Solana Cat (SOLCAT)

امروز Solana Cat (SOLCAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SOLCAT به واحد USD برابر است با 0.00003484 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SOLCAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SOLCAT نسبت به USD برابر است با $ 0.00003484. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Solana Cat چقدر است؟
ارزش بازار SOLCAT برابر است با $ 34.60K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SOLCAT چقدر است؟
عرضه در گردش SOLCAT برابر است با 996.41M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SOLCAT چقدر بوده است؟
SOLCAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00030327 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SOLCAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SOLCAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00002479 USD رسید.
حجم معاملات SOLCAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SOLCAT برابر است با -- USD.
آیا SOLCAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SOLCAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SOLCAT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:17 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

