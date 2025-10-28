SMP7700SMP چیست

SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way. SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SMP7700 (SMP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SMP7700 (USD)

ارزش SMP7700 (SMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SMP7700 (SMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SMP7700 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SMP7700 را بررسی کنید!

SMP به ارزهای محلی

توکنومیکس SMP7700 (SMP)

درک، توکنومیکس SMP7700 (SMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SMP7700 (SMP) امروز SMP7700 (SMP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SMP به واحد USD برابر است با 0.00013223 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SMP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00013223 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SMP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SMP7700 چقدر است؟ ارزش بازار SMP برابر است با $ 130.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SMP چقدر است؟ عرضه در گردش SMP برابر است با 990.05M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SMP چقدر بوده است؟ SMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00239094 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00013208 USD رسید. حجم معاملات SMP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SMP برابر است با -- USD . آیا SMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SMP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SMP7700 (SMP)