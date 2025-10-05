قیمت SKAINET (SKAI)
--
--
+14.93%
+14.93%
قیمت لحظه ای SKAINET (SKAI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SKAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SKAI برابر با $ 0.0089911 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، SKAI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +14.93% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی SKAINET برابر است با $ 31.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SKAI برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999858474.332857 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 31.16K است.
امروز، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ 0
|+2.36%
|60 روز
|$ 0
|+25.02%
|90 روز
|$ 0
|--
Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-04 13:39:16
|داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
|10-04 11:26:38
|به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر میرود، سهم بازار به 24.9% میرسد
|10-03 10:20:00
|به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
|10-03 05:17:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
|10-01 14:11:00
|به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
|09-30 18:14:00
|به روز رسانی های صنعت
نرخهای فاندینگ ریت فعلی در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان میدهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است
