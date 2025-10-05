قیمت لحظه‌ ای SKAINET امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SKAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SKAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SKAINET امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SKAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SKAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SKAI

اطلاعات قیمت SKAI

وب‌سایت رسمی SKAI

توکنومیکس SKAI

پیش‌بینی قیمت SKAI

لوگو SKAINET

قیمت SKAINET (SKAI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SKAI به USD:

--
----
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای SKAINET (SKAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:03:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SKAINET (SKAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+14.93%

+14.93%

قیمت لحظه‌ ای SKAINET (SKAI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SKAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SKAI برابر با $ 0.0089911 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SKAI در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +14.93% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SKAINET (SKAI)

$ 31.16K
$ 31.16K$ 31.16K

--
----

$ 31.16K
$ 31.16K$ 31.16K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857 999,858,474.332857

ارزش بازار فعلی SKAINET برابر است با $ 31.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SKAI برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999858474.332857 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.16K است.

تاریخچه قیمت SKAINET (SKAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SKAINET به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0+2.36%
60 روز$ 0+25.02%
90 روز$ 0--

SKAINETSKAI چیست

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SKAINET (SKAI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SKAINET (USD)

ارزش SKAINET (SKAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SKAINET (SKAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SKAINET را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SKAINET را بررسی کنید!

SKAI به ارزهای محلی

توکنومیکس SKAINET (SKAI)

درک، توکنومیکس SKAINET (SKAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SKAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SKAINET (SKAI)

امروز SKAINET (SKAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SKAI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SKAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SKAI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SKAINET چقدر است؟
ارزش بازار SKAI برابر است با $ 31.16K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SKAI چقدر است؟
عرضه در گردش SKAI برابر است با 999.86M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SKAI چقدر بوده است؟
SKAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0089911 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SKAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SKAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SKAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SKAI برابر است با -- USD.
آیا SKAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SKAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SKAI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:03:34 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.