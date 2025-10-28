shiyoSHIYO چیست

Shiyo is a fun, community-driven memecoin built on the ultra-fast Solana blockchain. Inspired by loyalty, speed, and good vibes, Shiyo brings meme culture and decentralized finance together in a lighthearted yet powerful way. With low transaction fees, lightning-fast speed, and an energetic community, Shiyo aims to be more than just a meme — it's a movement. Whether you're here for the laughs, the memes, or the moon missions, Shiyo is your best friend in the Solana ecosystem.

منبع shiyo (SHIYO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت shiyo (USD)

ارزش shiyo (SHIYO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از shiyo (SHIYO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت shiyo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت shiyo را بررسی کنید!

SHIYO به ارزهای محلی

توکنومیکس shiyo (SHIYO)

درک، توکنومیکس shiyo (SHIYO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHIYO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره shiyo (SHIYO) امروز shiyo (SHIYO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SHIYO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SHIYO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SHIYO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار shiyo چقدر است؟ ارزش بازار SHIYO برابر است با $ 24.13K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SHIYO چقدر است؟ عرضه در گردش SHIYO برابر است با 999.48M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHIYO چقدر بوده است؟ SHIYO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SHIYO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SHIYO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SHIYO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHIYO برابر است با -- USD . آیا SHIYO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SHIYO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHIYO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به shiyo (SHIYO)