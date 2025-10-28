SHILLGUYSHILL چیست

SHILLGUY is an AI agent meme token for next-gen shilling. Open-source, AI-powered, and hyped by the community — this is $SHILL's future! It's not just hype — it's backed by next-gen tech, including an open-source AI agent that self-shills like a pro, analyzes trends, and keeps the vibes pumping. Think of it as your ride-or-die for the meme coin space, turning heads and stacking clout across socials. With a solid roadmap, killer airdrops, and a buzzing community, SHILLGUY isn't playing — it's here to moon

پیش‌ بینی قیمت SHILLGUY (USD)

ارزش SHILLGUY (SHILL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SHILLGUY (SHILL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SHILLGUY را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس SHILLGUY (SHILL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHILL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SHILLGUY (SHILL) امروز SHILLGUY (SHILL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SHILL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SHILL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SHILL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SHILLGUY چقدر است؟ ارزش بازار SHILL برابر است با $ 18.88K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SHILL چقدر است؟ عرضه در گردش SHILL برابر است با 999.65M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHILL چقدر بوده است؟ SHILL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00450327 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SHILL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SHILL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SHILL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHILL برابر است با -- USD . آیا SHILL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SHILL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHILL مراجعه کنید.

