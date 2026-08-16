قیمت امروز Seedless Wallet

قیمت لحظه‌ ای Seedless Wallet (SEED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEED به USD برابر با $ 0 برای هر SEED می‌ باشد.

توکن Seedless Wallet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,882 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.81M SEED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEED طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -20.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Seedless Wallet (SEED)

ارزش بازار $ 32.88K$ 32.88K $ 32.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.88K$ 32.88K $ 32.88K سرمایه در گردش 999.81M 999.81M 999.81M عرضه کل 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762 999,810,754.8537762

ارزش بازار فعلی Seedless Wallet برابر است با $ 32.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SEED برابر است با 999.81M، و عرضه کل آن 999810754.8537762 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.88K است.