SchizodioSCHIZODIO چیست

Schizodio is a speculative memecoin on Starknet, a layer-2 scaling solution for Ethereum. It leverages STARK technology, using zero-knowledge proofs to enable secure, low-cost transactions. Designed to foster a vibrant community, Schizodio encourages active participation within its decentralized ecosystem. It prioritizes fairness and community engagement. The project targets high-risk, high-reward opportunities, aiming to attract dedicated users in the crypto space.

منبع Schizodio (SCHIZODIO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Schizodio (USD)

ارزش Schizodio (SCHIZODIO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Schizodio (SCHIZODIO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Schizodio را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Schizodio را بررسی کنید!

SCHIZODIO به ارزهای محلی

توکنومیکس Schizodio (SCHIZODIO)

درک، توکنومیکس Schizodio (SCHIZODIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCHIZODIO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Schizodio (SCHIZODIO) امروز Schizodio (SCHIZODIO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SCHIZODIO به واحد USD برابر است با 0.000146 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SCHIZODIO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.000146 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SCHIZODIO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Schizodio چقدر است؟ ارزش بازار SCHIZODIO برابر است با $ 147.92K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SCHIZODIO چقدر است؟ عرضه در گردش SCHIZODIO برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCHIZODIO چقدر بوده است؟ SCHIZODIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00044166 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SCHIZODIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SCHIZODIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00012259 USD رسید. حجم معاملات SCHIZODIO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCHIZODIO برابر است با -- USD . آیا SCHIZODIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SCHIZODIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCHIZODIO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Schizodio (SCHIZODIO)