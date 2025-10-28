Rusk TokenRUSK چیست

Rusk ($RUSK) is a community-driven memecoin launched in the end of 2024 as part of the Magic Alchemy ecosystem. Originally created as a humorous experiment, it evolved into an active token with daily usage inside blockchain-based games. Rusk serves as an in-game currency across multiple mini-games, allowing players to stake, trade, and compete. The token combines meme culture with practical utility, positioning itself as both a social phenomenon and a functional digital asset.

پیش‌ بینی قیمت Rusk Token (USD)

RUSK به ارزهای محلی

توکنومیکس Rusk Token (RUSK)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rusk Token (RUSK) امروز Rusk Token (RUSK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RUSK به واحد USD برابر است با 0.00064329 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RUSK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00064329 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RUSK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Rusk Token چقدر است؟ ارزش بازار RUSK برابر است با $ 603.68K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RUSK چقدر است؟ عرضه در گردش RUSK برابر است با 938.45M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RUSK چقدر بوده است؟ RUSK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00092063 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RUSK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RUSK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00049295 USD رسید. حجم معاملات RUSK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RUSK برابر است با -- USD . آیا RUSK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RUSK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RUSK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Rusk Token (RUSK)