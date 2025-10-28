RunnitRUNNIT چیست

Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players! Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Runnit (USD)

ارزش Runnit (RUNNIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Runnit (RUNNIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Runnit را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Runnit را بررسی کنید!

RUNNIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Runnit (RUNNIT)

درک، توکنومیکس Runnit (RUNNIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RUNNIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Runnit (RUNNIT) امروز Runnit (RUNNIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RUNNIT به واحد USD برابر است با 0.00028764 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RUNNIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00028764 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RUNNIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Runnit چقدر است؟ ارزش بازار RUNNIT برابر است با $ 283.05K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RUNNIT چقدر است؟ عرضه در گردش RUNNIT برابر است با 984.03M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RUNNIT چقدر بوده است؟ RUNNIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00184201 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RUNNIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RUNNIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00005387 USD رسید. حجم معاملات RUNNIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RUNNIT برابر است با -- USD . آیا RUNNIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RUNNIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RUNNIT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Runnit (RUNNIT)