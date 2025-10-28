RockiROCKI چیست

ROCKI is a next generation music streaming service and digital payments ecosystem designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKS token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. ROCKI has launched two unique NFT's solutions for the music industry on the ROCKI platform, an ERC721 NFT for Royalty income rights of a song, and a ERC1155 NFT for exclusive listening access of music. To find out more, please visit the fully working platform at www.ROCKI.app

پیش‌ بینی قیمت Rocki (USD)

ارزش Rocki (ROCKI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rocki (ROCKI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rocki را بررسی کنید.

توکنومیکس Rocki (ROCKI)

درک، توکنومیکس Rocki (ROCKI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ROCKI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rocki (ROCKI) امروز Rocki (ROCKI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ROCKI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ROCKI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ROCKI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Rocki چقدر است؟ ارزش بازار ROCKI برابر است با $ 5.29K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ROCKI چقدر است؟ عرضه در گردش ROCKI برابر است با 7.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROCKI چقدر بوده است؟ ROCKI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.06 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ROCKI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ROCKI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ROCKI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROCKI برابر است با -- USD . آیا ROCKI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ROCKI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROCKI مراجعه کنید.

