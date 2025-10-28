قیمت لحظه‌ ای Roadmap Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RDMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RDMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Roadmap Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RDMP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RDMP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Roadmap Coin

قیمت Roadmap Coin (RDMP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RDMP به USD:

--
----
-9.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Roadmap Coin (RDMP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:33:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Roadmap Coin (RDMP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.63%

-9.95%

+15.51%

+15.51%

قیمت لحظه‌ ای Roadmap Coin (RDMP) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، RDMP در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RDMP برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RDMP در یک ساعت گذشته +1.63%، در 24 ساعت گذشته -9.95% و در 7 روز گذشته +15.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Roadmap Coin (RDMP)

$ 10.39K
$ 10.39K$ 10.39K

--
----

$ 10.39K
$ 10.39K$ 10.39K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453665
999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

ارزش بازار فعلی Roadmap Coin برابر است با $ 10.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RDMP برابر است با 999.76M، و عرضه کل آن 999761852.0453665 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.39K است.

تاریخچه قیمت Roadmap Coin (RDMP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Roadmap Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Roadmap Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Roadmap Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Roadmap Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-9.95%
30 روز$ 0-1.90%
60 روز$ 0-31.92%
90 روز$ 0--

Roadmap CoinRDMP چیست

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Roadmap Coin (USD)

ارزش Roadmap Coin (RDMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Roadmap Coin (RDMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Roadmap Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Roadmap Coin را بررسی کنید!

RDMP به ارزهای محلی

توکنومیکس Roadmap Coin (RDMP)

درک، توکنومیکس Roadmap Coin (RDMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RDMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Roadmap Coin (RDMP)

امروز Roadmap Coin (RDMP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RDMP به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RDMP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RDMP نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Roadmap Coin چقدر است؟
ارزش بازار RDMP برابر است با $ 10.39K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RDMP چقدر است؟
عرضه در گردش RDMP برابر است با 999.76M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RDMP چقدر بوده است؟
RDMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RDMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RDMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات RDMP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RDMP برابر است با -- USD.
آیا RDMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RDMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RDMP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:33:47 (UTC+8)

