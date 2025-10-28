Roadmap CoinRDMP چیست

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto's over-inflated promises and speculative absurdity. We're looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP's integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin 's tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

منبع Roadmap Coin (RDMP) وب سایت رسمی

RDMP به ارزهای محلی

توکنومیکس Roadmap Coin (RDMP)

درک، توکنومیکس Roadmap Coin (RDMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RDMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Roadmap Coin (RDMP) امروز Roadmap Coin (RDMP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RDMP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RDMP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RDMP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Roadmap Coin چقدر است؟ ارزش بازار RDMP برابر است با $ 10.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RDMP چقدر است؟ عرضه در گردش RDMP برابر است با 999.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RDMP چقدر بوده است؟ RDMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RDMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RDMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RDMP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RDMP برابر است با -- USD . آیا RDMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RDMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RDMP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Roadmap Coin (RDMP)