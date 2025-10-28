Ribbit MemeRIBBIT چیست

The Hopping Crypto Meme Coin That Will Help You Take the Leap! RIBBIT is distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale. No taxes, no bullshit. 93.1% of the tokens were sent to the liquidity pool, LP burnt, and contract renounced. 6.9% of supply is being held in a multi sig wallet to be used for listings, pools, improvements etc. RIBBIT is a meme token with no intrinsic value or expectation of financial return. Ribbit is completely useless and for entertainment purposes only.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Ribbit Meme (USD)

ارزش Ribbit Meme (RIBBIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ribbit Meme (RIBBIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ribbit Meme را بررسی کنید.

RIBBIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Ribbit Meme (RIBBIT)

درک، توکنومیکس Ribbit Meme (RIBBIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RIBBIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ribbit Meme (RIBBIT) امروز Ribbit Meme (RIBBIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RIBBIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RIBBIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RIBBIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ribbit Meme چقدر است؟ ارزش بازار RIBBIT برابر است با $ 343.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RIBBIT چقدر است؟ عرضه در گردش RIBBIT برابر است با 420.69T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RIBBIT چقدر بوده است؟ RIBBIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RIBBIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RIBBIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RIBBIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RIBBIT برابر است با -- USD . آیا RIBBIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RIBBIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RIBBIT مراجعه کنید.

