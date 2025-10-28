reterdRETERD چیست

توکنومیکس reterd (RETERD)

درک، توکنومیکس reterd (RETERD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RETERD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره reterd (RETERD) امروز reterd (RETERD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RETERD به واحد USD برابر است با 0.00020226 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RETERD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00020226 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RETERD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار reterd چقدر است؟ ارزش بازار RETERD برابر است با $ 202.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RETERD چقدر است؟ عرضه در گردش RETERD برابر است با 999.74M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RETERD چقدر بوده است؟ RETERD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00098339 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RETERD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RETERD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00009164 USD رسید. حجم معاملات RETERD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RETERD برابر است با -- USD . آیا RETERD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RETERD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RETERD مراجعه کنید.

