قیمت امروز Reject Modernity

قیمت لحظه‌ ای Reject Modernity (ALPHA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPHA به USD برابر با $ 0 برای هر ALPHA می‌ باشد.

توکن Reject Modernity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,419 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.44M ALPHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPHA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01220404 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALPHA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Reject Modernity (ALPHA)

ارزش بازار $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K سرمایه در گردش 999.44M 999.44M 999.44M عرضه کل 999,438,632.301207 999,438,632.301207 999,438,632.301207

ارزش بازار فعلی Reject Modernity برابر است با $ 35.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALPHA برابر است با 999.44M، و عرضه کل آن 999438632.301207 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.42K است.