We will be recruiting normies to the trenches IRL by giving them $100 to start their journey with. Also, we will be making them ape a part of the $100 back into $RECRUIT as their first trade. Further plans include travelling to different cities every day. We will be recruiting normies to the trenches IRL by giving them $100 to start their journey with. Also, we will be making them ape a part of the $100 back into $RECRUIT as their first trade. Further plans include travelling to different cities every day.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت RECRUIT (USD)

ارزش RECRUIT (RECRUIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RECRUIT (RECRUIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RECRUIT را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس RECRUIT (RECRUIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RECRUIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RECRUIT (RECRUIT) امروز RECRUIT (RECRUIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RECRUIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RECRUIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RECRUIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RECRUIT چقدر است؟ ارزش بازار RECRUIT برابر است با $ 12.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RECRUIT چقدر است؟ عرضه در گردش RECRUIT برابر است با 999.80M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RECRUIT چقدر بوده است؟ RECRUIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00102729 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RECRUIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RECRUIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RECRUIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RECRUIT برابر است با -- USD . آیا RECRUIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RECRUIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RECRUIT مراجعه کنید.

