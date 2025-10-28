قیمت Qace Dynamics (QACE)
-0.59%
-2.10%
+3.87%
+3.87%
قیمت لحظه ای Qace Dynamics (QACE) برابر است با $0.02161203. در 24 ساعت گذشته، QACE در بازه قیمتی حداقل $ 0.02159476 تا حداکثر $ 0.02276742 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته QACE برابر با $ 0.056435 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01632904 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، QACE در یک ساعت گذشته -0.59%، در 24 ساعت گذشته -2.10% و در 7 روز گذشته +3.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Qace Dynamics برابر است با $ 21.61M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QACE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 21.61M است.
امروز، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ -0.00046523813994988 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ -0.0076960352 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00046523813994988
|-2.10%
|30 روز
|$ -0.0076960352
|-35.60%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
