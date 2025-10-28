قیمت لحظه‌ ای Qace Dynamics امروز برابر است با 0.02161203 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QACE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QACE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Qace Dynamics امروز برابر است با 0.02161203 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QACE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QACE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Qace Dynamics (QACE)

قیمت لحظه‌ ای 1 QACE به USD:

$0.02161203
$0.02161203
-2.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای Qace Dynamics (QACE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:48:19 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Qace Dynamics (QACE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02159476
$ 0.02159476
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02276742
$ 0.02276742
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02159476
$ 0.02159476

$ 0.02276742
$ 0.02276742

$ 0.056435
$ 0.056435

$ 0.01632904
$ 0.01632904

-0.59%

-2.10%

+3.87%

+3.87%

قیمت لحظه‌ ای Qace Dynamics (QACE) برابر است با $0.02161203. در 24 ساعت گذشته، QACE در بازه قیمتی حداقل $ 0.02159476 تا حداکثر $ 0.02276742 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته QACE برابر با $ 0.056435 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01632904 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، QACE در یک ساعت گذشته -0.59%، در 24 ساعت گذشته -2.10% و در 7 روز گذشته +3.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Qace Dynamics (QACE)

$ 21.61M
$ 21.61M

--
--

$ 21.61M
$ 21.61M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Qace Dynamics برابر است با $ 21.61M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QACE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.61M است.

تاریخچه قیمت Qace Dynamics (QACE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ -0.00046523813994988 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ -0.0076960352 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Qace Dynamics به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00046523813994988-2.10%
30 روز$ -0.0076960352-35.60%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Qace DynamicsQACE چیست

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Qace Dynamics (QACE)

پیش‌ بینی قیمت Qace Dynamics (USD)

ارزش Qace Dynamics (QACE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Qace Dynamics (QACE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Qace Dynamics را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Qace Dynamics را بررسی کنید!

QACE به ارزهای محلی

توکنومیکس Qace Dynamics (QACE)

درک، توکنومیکس Qace Dynamics (QACE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QACE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Qace Dynamics (QACE)

امروز Qace Dynamics (QACE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای QACE به واحد USD برابر است با 0.02161203 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی QACE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی QACE نسبت به USD برابر است با $ 0.02161203. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Qace Dynamics چقدر است؟
ارزش بازار QACE برابر است با $ 21.61M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش QACE چقدر است؟
عرضه در گردش QACE برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت QACE چقدر بوده است؟
QACE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.056435 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت QACE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
QACE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01632904 USD رسید.
حجم معاملات QACE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QACE برابر است با -- USD.
آیا QACE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد QACE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QACE مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Qace Dynamics (QACE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

$113,847.62

$4,091.05

$0.05719

$201.04

$4.1655

$4,091.05

$113,847.62

$201.04

$2.6310

$1,135.83

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001000

$0.0000000000000001510

$0.0000000000386

$0.1629

$0.04701

$0.01970

