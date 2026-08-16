قیمت امروز Punchy Puff

قیمت لحظه‌ ای Punchy Puff (PUNCHY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUNCHY به USD برابر با $ 0 برای هر PUNCHY می‌ باشد.

توکن Punchy Puff در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,827 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 500.00M PUNCHY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUNCHY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUNCHY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -6.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Punchy Puff (PUNCHY)

ارزش بازار $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.83K$ 36.83K $ 36.83K سرمایه در گردش 500.00M 500.00M 500.00M عرضه کل 499,996,580.132672 499,996,580.132672 499,996,580.132672

ارزش بازار فعلی Punchy Puff برابر است با $ 36.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PUNCHY برابر است با 500.00M، و عرضه کل آن 499996580.132672 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.83K است.