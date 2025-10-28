PumpitPUMPIT چیست

Pump it was created to bring back an OG meme in crypto history. We Were Rugged by old dev and the call never came through. UNTIL NOW... HE SOLD, PUMP IT Our old dev launched the ticker and farmed all investors twice so we decide to relaunch it at our terms with any kind of bundles and cluster burning at launch 29% of the supply. We aim to create a safe place for our investors where they can interact with the rest of the community and invest safely.

پیش‌ بینی قیمت Pumpit (USD)

ارزش Pumpit (PUMPIT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pumpit (PUMPIT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pumpit را بررسی کنید.

PUMPIT به ارزهای محلی

توکنومیکس Pumpit (PUMPIT)

درک، توکنومیکس Pumpit (PUMPIT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PUMPIT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pumpit (PUMPIT) امروز Pumpit (PUMPIT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PUMPIT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PUMPIT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PUMPIT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Pumpit چقدر است؟ ارزش بازار PUMPIT برابر است با $ 7.13K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PUMPIT چقدر است؟ عرضه در گردش PUMPIT برابر است با 714.25M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PUMPIT چقدر بوده است؟ PUMPIT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PUMPIT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PUMPIT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PUMPIT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PUMPIT برابر است با -- USD . آیا PUMPIT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PUMPIT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PUMPIT مراجعه کنید.

