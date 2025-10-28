قیمت لحظه‌ ای Project 89 امروز برابر است با 0.00480291 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PROJECT89 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PROJECT89 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Project 89 امروز برابر است با 0.00480291 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PROJECT89 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PROJECT89 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PROJECT89

اطلاعات قیمت PROJECT89

وب‌سایت رسمی PROJECT89

توکنومیکس PROJECT89

پیش‌بینی قیمت PROJECT89

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Project 89

قیمت Project 89 (PROJECT89)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PROJECT89 به USD:

$0.00478228
$0.00478228$0.00478228
+2.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Project 89 (PROJECT89)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:04:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Project 89 (PROJECT89) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00436825
$ 0.00436825$ 0.00436825
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00495378
$ 0.00495378$ 0.00495378
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00436825
$ 0.00436825$ 0.00436825

$ 0.00495378
$ 0.00495378$ 0.00495378

$ 0.00642953
$ 0.00642953$ 0.00642953

$ 0.00245933
$ 0.00245933$ 0.00245933

+0.35%

+3.21%

+3.33%

+3.33%

قیمت لحظه‌ ای Project 89 (PROJECT89) برابر است با $0.00480291. در 24 ساعت گذشته، PROJECT89 در بازه قیمتی حداقل $ 0.00436825 تا حداکثر $ 0.00495378 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PROJECT89 برابر با $ 0.00642953 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00245933 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PROJECT89 در یک ساعت گذشته +0.35%، در 24 ساعت گذشته +3.21% و در 7 روز گذشته +3.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Project 89 (PROJECT89)

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

--
----

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

1.37B
1.37B 1.37B

1,374,832,674.548392
1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

ارزش بازار فعلی Project 89 برابر است با $ 6.60M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PROJECT89 برابر است با 1.37B، و عرضه کل آن 1374832674.548392 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.60M است.

تاریخچه قیمت Project 89 (PROJECT89) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Project 89 به USD به میزان $ +0.00014926 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Project 89 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Project 89 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Project 89 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00014926+3.21%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Project 89PROJECT89 چیست

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Project 89 (PROJECT89)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Project 89 (USD)

ارزش Project 89 (PROJECT89) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Project 89 (PROJECT89) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Project 89 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Project 89 را بررسی کنید!

PROJECT89 به ارزهای محلی

توکنومیکس Project 89 (PROJECT89)

درک، توکنومیکس Project 89 (PROJECT89) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PROJECT89 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Project 89 (PROJECT89)

امروز Project 89 (PROJECT89) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PROJECT89 به واحد USD برابر است با 0.00480291 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PROJECT89 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PROJECT89 نسبت به USD برابر است با $ 0.00480291. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Project 89 چقدر است؟
ارزش بازار PROJECT89 برابر است با $ 6.60M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PROJECT89 چقدر است؟
عرضه در گردش PROJECT89 برابر است با 1.37B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PROJECT89 چقدر بوده است؟
PROJECT89 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00642953 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PROJECT89 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PROJECT89 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00245933 USD رسید.
حجم معاملات PROJECT89 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PROJECT89 برابر است با -- USD.
آیا PROJECT89 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PROJECT89 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PROJECT89 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:04:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Project 89 (PROJECT89)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,923.27
$113,923.27$113,923.27

-0.91%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,103.20
$4,103.20$4,103.20

-1.67%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05430
$0.05430$0.05430

-2.53%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.24
$201.24$201.24

+0.56%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2956
$4.2956$4.2956

-17.17%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,103.20
$4,103.20$4,103.20

-1.67%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,923.27
$113,923.27$113,923.27

-0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.24
$201.24$201.24

+0.56%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6321
$2.6321$2.6321

-1.09%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,141.78
$1,141.78$1,141.78

-0.16%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001091
$0.001091$0.001091

+81.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1643
$0.1643$0.1643

+228.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04579
$0.04579$0.04579

+128.95%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03697
$0.03697$0.03697

+98.54%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000200
$0.0000000000200$0.0000000000200

+96.07%