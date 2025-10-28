Project 89PROJECT89 چیست

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations. Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Project 89 (PROJECT89) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Project 89 (USD)

ارزش Project 89 (PROJECT89) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Project 89 (PROJECT89) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Project 89 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Project 89 را بررسی کنید!

PROJECT89 به ارزهای محلی

توکنومیکس Project 89 (PROJECT89)

درک، توکنومیکس Project 89 (PROJECT89) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PROJECT89 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Project 89 (PROJECT89) امروز Project 89 (PROJECT89) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PROJECT89 به واحد USD برابر است با 0.00480291 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PROJECT89 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00480291 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PROJECT89 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Project 89 چقدر است؟ ارزش بازار PROJECT89 برابر است با $ 6.60M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PROJECT89 چقدر است؟ عرضه در گردش PROJECT89 برابر است با 1.37B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PROJECT89 چقدر بوده است؟ PROJECT89 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00642953 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PROJECT89 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PROJECT89 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00245933 USD رسید. حجم معاملات PROJECT89 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PROJECT89 برابر است با -- USD . آیا PROJECT89 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PROJECT89 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PROJECT89 مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Project 89 (PROJECT89)