قیمت امروز Prisma Governance Token

قیمت لحظه‌ ای Prisma Governance Token (PRISMA) در حال حاضر برابر با $ 0.00806881 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRISMA به USD برابر با $ 0.00806881 برای هر PRISMA می‌ باشد.

توکن Prisma Governance Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 787,097 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 97.55M PRISMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRISMA در بازه‌ ای بین $ 0.00779282 (حداقل) و $ 0.00809333 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00632752 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRISMA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +2.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 542.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Prisma Governance Token (PRISMA)

ارزش بازار $ 787.10K$ 787.10K $ 787.10K حجم (24 ساعته) $ 542.80$ 542.80 $ 542.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M سرمایه در گردش 97.55M 97.55M 97.55M عرضه کل 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

ارزش بازار فعلی Prisma Governance Token برابر است با $ 787.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 542.80. عرضه در گردش PRISMA برابر است با 97.55M، و عرضه کل آن 300000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.42M است.