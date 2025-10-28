قیمت لحظه‌ ای Pinealon امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PNL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PNL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pinealon امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PNL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PNL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

--
----
-1.80%1D
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:09:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pinealon (PNL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-1.82%

+3.33%

+3.33%

قیمت لحظه‌ ای Pinealon (PNL) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، PNL در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PNL برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PNL در یک ساعت گذشته -0.66%، در 24 ساعت گذشته -1.82% و در 7 روز گذشته +3.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pinealon (PNL)

$ 37.45K
$ 37.45K$ 37.45K

--
----

$ 37.45K
$ 37.45K$ 37.45K

999.71M
999.71M 999.71M

999,706,666.019517
999,706,666.019517 999,706,666.019517

ارزش بازار فعلی Pinealon برابر است با $ 37.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PNL برابر است با 999.71M، و عرضه کل آن 999706666.019517 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.45K است.

تاریخچه قیمت Pinealon (PNL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Pinealon به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pinealon به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pinealon به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pinealon به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.82%
30 روز$ 0-39.00%
60 روز$ 0-84.50%
90 روز$ 0--

PinealonPNL چیست

Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Pinealon (PNL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pinealon (USD)

ارزش Pinealon (PNL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pinealon (PNL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pinealon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pinealon را بررسی کنید!

PNL به ارزهای محلی

توکنومیکس Pinealon (PNL)

درک، توکنومیکس Pinealon (PNL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PNL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pinealon (PNL)

امروز Pinealon (PNL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PNL به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PNL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PNL نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pinealon چقدر است؟
ارزش بازار PNL برابر است با $ 37.45K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PNL چقدر است؟
عرضه در گردش PNL برابر است با 999.71M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PNL چقدر بوده است؟
PNL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PNL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PNL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات PNL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PNL برابر است با -- USD.
آیا PNL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PNL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PNL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:09:03 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

