قیمت PickleVault (PICKLE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PICKLE به USD:

$0.00080833
$0.00080833
-46.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای PickleVault (PICKLE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:32 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PickleVault (PICKLE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00079732
$ 0.00079732
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0015101
$ 0.0015101
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00079732
$ 0.00079732

$ 0.0015101
$ 0.0015101

$ 0.00814848
$ 0.00814848

$ 0.00079732
$ 0.00079732

+1.34%

-46.21%

-30.19%

-30.19%

قیمت لحظه‌ ای PickleVault (PICKLE) برابر است با $0.00080833. در 24 ساعت گذشته، PICKLE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00079732 تا حداکثر $ 0.0015101 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PICKLE برابر با $ 0.00814848 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00079732 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PICKLE در یک ساعت گذشته +1.34%، در 24 ساعت گذشته -46.21% و در 7 روز گذشته -30.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PickleVault (PICKLE)

$ 330.40K
$ 330.40K

--
--

$ 330.40K
$ 330.40K

410.00M
410.00M

409,997,713.763161
409,997,713.763161

ارزش بازار فعلی PickleVault برابر است با $ 330.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PICKLE برابر است با 410.00M، و عرضه کل آن 409997713.763161 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 330.40K است.

تاریخچه قیمت PickleVault (PICKLE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PickleVault به USD به میزان $ -0.000694500685208556 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PickleVault به USD به میزان $ -0.0005661834 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PickleVault به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PickleVault به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000694500685208556-46.21%
30 روز$ -0.0005661834-70.04%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

PickleVaultPICKLE چیست

The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows.

More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value

Yeah. It's going to be huge.

منبع PickleVault (PICKLE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PickleVault (USD)

ارزش PickleVault (PICKLE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PickleVault (PICKLE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PickleVault را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PickleVault را بررسی کنید!

PICKLE به ارزهای محلی

توکنومیکس PickleVault (PICKLE)

درک، توکنومیکس PickleVault (PICKLE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PICKLE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PickleVault (PICKLE)

امروز PickleVault (PICKLE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PICKLE به واحد USD برابر است با 0.00080833 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PICKLE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PICKLE نسبت به USD برابر است با $ 0.00080833. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PickleVault چقدر است؟
ارزش بازار PICKLE برابر است با $ 330.40K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PICKLE چقدر است؟
عرضه در گردش PICKLE برابر است با 410.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PICKLE چقدر بوده است؟
PICKLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00814848 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PICKLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PICKLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00079732 USD رسید.
حجم معاملات PICKLE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PICKLE برابر است با -- USD.
آیا PICKLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PICKLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PICKLE مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,934.24

$4,101.99

$0.05576

$201.26

$4.2333

$4,101.99

$113,934.24

$201.26

$2.6326

$1,141.73

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001094

$0.0000000000000001482

$0.1643

$0.04585

$0.0000000000205

$0.03750

