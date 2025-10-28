PickleVaultPICKLE چیست

The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows. More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value Yeah. It's going to be huge. The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows. More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value Yeah. It's going to be huge.

منبع PickleVault (PICKLE) وب سایت رسمی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PickleVault (PICKLE) امروز PickleVault (PICKLE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PICKLE به واحد USD برابر است با 0.00080833 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PICKLE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00080833 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PICKLE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PickleVault چقدر است؟ ارزش بازار PICKLE برابر است با $ 330.40K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PICKLE چقدر است؟ عرضه در گردش PICKLE برابر است با 410.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PICKLE چقدر بوده است؟ PICKLE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00814848 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PICKLE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PICKLE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00079732 USD رسید. حجم معاملات PICKLE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PICKLE برابر است با -- USD . آیا PICKLE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PICKLE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PICKLE مراجعه کنید.

