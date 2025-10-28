PEKONGPEKONG چیست

PEKONG is a community-driven meme token on Solana that blends crypto culture, humor, and entertainment. Featuring Pekong, a golden god and rapper-style mascot, the project aims to unite global communities through memes, creative utilities, and events. Beyond just being a meme, PEKONG is building an ecosystem of meme generators, mini-games, NFTs, and animated content to create lasting value and fun for holders.

منبع PEKONG (PEKONG) وب سایت رسمی

PEKONG به ارزهای محلی

توکنومیکس PEKONG (PEKONG)

درک، توکنومیکس PEKONG (PEKONG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PEKONG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PEKONG (PEKONG) امروز PEKONG (PEKONG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PEKONG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PEKONG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PEKONG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PEKONG چقدر است؟ ارزش بازار PEKONG برابر است با $ 13.28K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PEKONG چقدر است؟ عرضه در گردش PEKONG برابر است با 999.68M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PEKONG چقدر بوده است؟ PEKONG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00150724 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PEKONG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PEKONG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PEKONG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PEKONG برابر است با -- USD . آیا PEKONG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PEKONG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PEKONG مراجعه کنید.

