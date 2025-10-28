PathOSPATHOS چیست

PathOS is an AI-powered operating system for personalized digital interaction. It connects users to 20 specialized AI agents that adapt based on user profiling through a scientifically grounded onboarding system. PathOS integrates psychometric data, emotional intelligence, and behavioral analytics to deliver predictive, context-aware support across mental health, decision-making, self-improvement, and life planning. Users authenticate via wallet, and their data is encrypted and stored locally for privacy. $PATHOS is the native utility token used for accessing agent services, locking access tiers, and powering community-driven governance. Our goal is to create emotionally intelligent, user-sovereign AI tooling with long-term usability and ethical focus.

منبع PathOS (PATHOS) وب سایت رسمی

PATHOS به ارزهای محلی

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PathOS (PATHOS) امروز PathOS (PATHOS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PATHOS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PATHOS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PATHOS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PathOS چقدر است؟ ارزش بازار PATHOS برابر است با $ 12.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PATHOS چقدر است؟ عرضه در گردش PATHOS برابر است با 21.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PATHOS چقدر بوده است؟ PATHOS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00473122 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PATHOS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PATHOS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PATHOS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PATHOS برابر است با -- USD . آیا PATHOS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PATHOS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PATHOS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PathOS (PATHOS)