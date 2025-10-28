PARSIQPRQ چیست

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

منبع PARSIQ (PRQ) وب سایت رسمی

PRQ به ارزهای محلی

توکنومیکس PARSIQ (PRQ)

درک، توکنومیکس PARSIQ (PRQ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRQ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PARSIQ (PRQ) امروز PARSIQ (PRQ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PRQ به واحد USD برابر است با 0.00540772 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PRQ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00540772 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PRQ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PARSIQ چقدر است؟ ارزش بازار PRQ برابر است با $ 1.58M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PRQ چقدر است؟ عرضه در گردش PRQ برابر است با 292.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRQ چقدر بوده است؟ PRQ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.62 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PRQ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PRQ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0018575 USD رسید. حجم معاملات PRQ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRQ برابر است با -- USD . آیا PRQ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PRQ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRQ مراجعه کنید.

