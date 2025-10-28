OX LabsOXLABS چیست

OX Labs is a decentralized AI coordination protocol built on Solana. It provides users with access to a growing library of advanced AI models without subscriptions or usage-based fees. Users gain access through token-based permissions that require holding $OXLABS. All operations, including tool management, treasury spending, and marketing decisions, are governed transparently via an on-chain DAO. Swap fees collected through the platform are used to purchase and burn $OXLABS, reinforcing a deflationary and community-aligned token economy.

توکنومیکس OX Labs (OXLABS)

درک، توکنومیکس OX Labs (OXLABS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OXLABS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OX Labs (OXLABS) امروز OX Labs (OXLABS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OXLABS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. ارزش بازار OX Labs چقدر است؟ ارزش بازار OXLABS برابر است با $ 8.15K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OXLABS چقدر است؟ عرضه در گردش OXLABS برابر است با 946.48M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OXLABS چقدر بوده است؟ OXLABS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OXLABS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OXLABS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات OXLABS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OXLABS برابر است با -- USD .

