HODL APP is a viral mobile app that helps users block distracting apps like TikTok or Instagram, and only unlocks them when they shout "HODL" into their phone. The louder the shout, the more time they get. It's a fun, meme-based productivity tool inspired by crypto culture. The HODL token is a meme token created by the app's community to represent focus, discipline, and degenerate conviction. Every time users shout to unlock, they generate demand and exposure. The token acts as a cultural artifact of the movement, not a financial instrument. No promises, no roadmaps — just pure meme energy and dopamine control. Powered by SHOUTS, not whitepapers.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت OnlyBruvs (USD)

ارزش OnlyBruvs (BRUVS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OnlyBruvs (BRUVS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OnlyBruvs را بررسی کنید.

BRUVS به ارزهای محلی

توکنومیکس OnlyBruvs (BRUVS)

درک، توکنومیکس OnlyBruvs (BRUVS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BRUVS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OnlyBruvs (BRUVS) امروز OnlyBruvs (BRUVS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BRUVS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BRUVS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BRUVS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OnlyBruvs چقدر است؟ ارزش بازار BRUVS برابر است با $ 24.52K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BRUVS چقدر است؟ عرضه در گردش BRUVS برابر است با 999.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BRUVS چقدر بوده است؟ BRUVS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BRUVS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BRUVS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BRUVS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BRUVS برابر است با -- USD . آیا BRUVS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BRUVS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BRUVS مراجعه کنید.

