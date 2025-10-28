Omnia ProtocolOMNIA چیست

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners. Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

OMNIA به ارزهای محلی

توکنومیکس Omnia Protocol (OMNIA)

درک، توکنومیکس Omnia Protocol (OMNIA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OMNIA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Omnia Protocol (OMNIA) امروز Omnia Protocol (OMNIA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OMNIA به واحد USD برابر است با 0.0051599 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OMNIA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0051599 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OMNIA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Omnia Protocol چقدر است؟ ارزش بازار OMNIA برابر است با $ 95.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OMNIA چقدر است؟ عرضه در گردش OMNIA برابر است با 18.47M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OMNIA چقدر بوده است؟ OMNIA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.724005 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OMNIA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OMNIA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00100478 USD رسید. حجم معاملات OMNIA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OMNIA برابر است با -- USD . آیا OMNIA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OMNIA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OMNIA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Omnia Protocol (OMNIA)