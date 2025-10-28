قیمت لحظه‌ ای Omnia Protocol امروز برابر است با 0.0051599 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OMNIA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OMNIA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Omnia Protocol امروز برابر است با 0.0051599 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OMNIA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OMNIA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره OMNIA

اطلاعات قیمت OMNIA

وب‌سایت رسمی OMNIA

توکنومیکس OMNIA

پیش‌بینی قیمت OMNIA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Omnia Protocol

قیمت Omnia Protocol (OMNIA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 OMNIA به USD:

$0.00516039
$0.00516039$0.00516039
-5.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Omnia Protocol (OMNIA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:05:56 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Omnia Protocol (OMNIA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00504079
$ 0.00504079$ 0.00504079
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0054728
$ 0.0054728$ 0.0054728
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00504079
$ 0.00504079$ 0.00504079

$ 0.0054728
$ 0.0054728$ 0.0054728

$ 0.724005
$ 0.724005$ 0.724005

$ 0.00100478
$ 0.00100478$ 0.00100478

-0.16%

-5.54%

-7.26%

-7.26%

قیمت لحظه‌ ای Omnia Protocol (OMNIA) برابر است با $0.0051599. در 24 ساعت گذشته، OMNIA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00504079 تا حداکثر $ 0.0054728 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OMNIA برابر با $ 0.724005 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00100478 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OMNIA در یک ساعت گذشته -0.16%، در 24 ساعت گذشته -5.54% و در 7 روز گذشته -7.26% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Omnia Protocol (OMNIA)

$ 95.31K
$ 95.31K$ 95.31K

--
----

$ 507.73K
$ 507.73K$ 507.73K

18.47M
18.47M 18.47M

98,399,222.0
98,399,222.0 98,399,222.0

ارزش بازار فعلی Omnia Protocol برابر است با $ 95.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OMNIA برابر است با 18.47M، و عرضه کل آن 98399222.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 507.73K است.

تاریخچه قیمت Omnia Protocol (OMNIA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Omnia Protocol به USD به میزان $ -0.000302839034248828 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Omnia Protocol به USD به میزان $ -0.0011767224 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Omnia Protocol به USD به میزان $ -0.0022166863 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Omnia Protocol به USD به میزان $ -0.012267201801535484 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000302839034248828-5.54%
30 روز$ -0.0011767224-22.80%
60 روز$ -0.0022166863-42.95%
90 روز$ -0.012267201801535484-70.39%

Omnia ProtocolOMNIA چیست

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Omnia Protocol (OMNIA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Omnia Protocol (USD)

ارزش Omnia Protocol (OMNIA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Omnia Protocol (OMNIA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Omnia Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Omnia Protocol را بررسی کنید!

OMNIA به ارزهای محلی

توکنومیکس Omnia Protocol (OMNIA)

درک، توکنومیکس Omnia Protocol (OMNIA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OMNIA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Omnia Protocol (OMNIA)

امروز Omnia Protocol (OMNIA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OMNIA به واحد USD برابر است با 0.0051599 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OMNIA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OMNIA نسبت به USD برابر است با $ 0.0051599. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Omnia Protocol چقدر است؟
ارزش بازار OMNIA برابر است با $ 95.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OMNIA چقدر است؟
عرضه در گردش OMNIA برابر است با 18.47M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OMNIA چقدر بوده است؟
OMNIA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.724005 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OMNIA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OMNIA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00100478 USD رسید.
حجم معاملات OMNIA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OMNIA برابر است با -- USD.
آیا OMNIA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OMNIA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OMNIA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:05:56 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Omnia Protocol (OMNIA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,691.44
$113,691.44$113,691.44

-1.11%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,076.10
$4,076.10$4,076.10

-2.32%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05199
$0.05199$0.05199

-6.67%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.14
$199.14$199.14

-0.48%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3051
$4.3051$4.3051

-16.98%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,076.10
$4,076.10$4,076.10

-2.32%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,691.44
$113,691.44$113,691.44

-1.11%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.14
$199.14$199.14

-0.48%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6195
$2.6195$2.6195

-1.57%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.56
$1,125.56$1,125.56

-1.58%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001100
$0.001100$0.001100

+83.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001683
$0.0000000000000001683$0.0000000000000001683

+1,444.03%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1641
$0.1641$0.1641

+228.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04456
$0.04456$0.04456

+122.80%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000196
$0.0000000000196$0.0000000000196

+92.15%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03410
$0.03410$0.03410

+83.13%